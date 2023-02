GNTM-Start: Das raten die Ex-Kandidatinnen den neuen Models

Welchen Tipp haben die ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen für die neuen Anwärterinnen auf den Topmodel-Status parat? Am Donnerstag startete die beliebte Castingshow in die 18. Staffel. Bereits in der ersten Folge mussten die Teilnehmerinnen ihr Können auf dem Catwalk beweisen. Doch nicht jede von ihnen konnte mit ihrem Walk überzeugen. Im Promiflash-Interview verrieten die Ex-Kandidatinnen, welchen Tipp sie den Nachwuchsmodels mit auf den Weg geben würden.

"Ein ganz easy Tipp: Dass sie es nehmen, wie es ist und entspannen. Klar, das Beste aus sich rausholen, aber man muss auch Spaß an der Sache haben", äußerte die Gewinnerin des vergangenen Jahres, Lou-Anne Gleissenebner-Teskey (19) gegenüber Promiflash im Rahmen der Fashion-Show von Marcel Ostertag auf der Berlin Fashion Week. Wichtig sei, dass die neuen Kandidatinnen die Zeit genießen, da man nie wisse, wann sie endet.

Vanessa Kunz riet, sich nicht zu verstellen. "Ich würde den Kandidatinnen gerne mitgeben, dass sie immer sie selbst bleiben sollen. Die rocken das schon", betonte das Model. Lieselotte Reznicek hingegen plädierte dafür, sich auf sich selbst zu konzentrieren und weniger auf die Leistungsbeurteilung der anderen.

AEDT Lou-Anne Gleissenebner-Teskey, Model

Getty Images Vanessa Kunz, Model

AEDT Lieselotte Reznicek, Ex-GNTM-Kandidatin

