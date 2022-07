Lieselotte im ehrlichen Talk: So war's bei GNTM wirklich!

Lieselotte Reznicek schrieb bei Germany's next Topmodel Geschichte – mit ihren 67 Jahren ist sie nämlich eine der ältesten Kandidatinnen seit Beginn der beliebten Castingshow! Im Promiflash-Interview ließ die Berlinerin jetzt die Zeit mit Heidi Klum (49) am Set Revue passieren – und dabei gewährte sie einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen. "Ich war sehr dünnhäutig in der Zeit. Ich habe viel geweint – aber eher aus Freude. Der Adrenalinspiegel ist da so hoch", berichtete die pensionierte Lehrerin beispielsweise.

