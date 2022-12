Nach GNTM: Lieselotte Reznicek bringt eigenen Song raus!

Lieselotte Reznicek hat in diesem Jahr um den Titel Germany's next Topmodel gekämpft! Die Berlinerin zählte mit ihren 66 Jahren zu den bisher ältesten Kandidatinnen in der Geschichte von Heidi Klums (49) beliebter Castingshow. Trotz des großen Altersunterschiedes zu ihren jüngeren Mitstreiterinnen schaffte es die Berlinerin letztendlich bis auf den sechsten Platz. Jetzt widmete sich das Model der Musik: Lieselotte hat ihren eigenen Song veröffentlicht!

Auf ihrem Instagram-Account verkündete Lieselotte, dass sie im Moment mit einem neuen Song durchstartet. "Musik, Musik, Musik", betonte die Sängerin unter anderem total stolz. Ihr neuestes Projekt namens "Halt" veröffentlichte die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin bereits auf einigen Streamingplattformen.

Der neue Song ist allerdings keinesfalls Lieselottes erstes Musikprojekt – im Gegenteil! Die Berlinerin war zu DDR-Zeiten sogar mit ihrer eigenen Band namens Mona Lise supererfolgreich: Damals sang sie sich mit Songs wie beispielsweise "Tränen", "Ruhelos" oder auch "Tina" in die Herzen von zahlreichen Fans.

Anzeige

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Anzeige

ActionPress / Michael Timm Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

Anzeige

Getty Images Lieselotte Reznicek auf der Fashionshow von Marcel Ostertag, März 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de