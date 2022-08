GNTM-Liebling Lieselotte bekommt eigene Datingshow im TV!

Tolle Neuigkeiten für alle Fans von Lieselotte Reznicek! In der vergangenen Staffel von Germany's next Topmodel verzauberte das Best-Ager-Model nicht nur Chefjurorin Heidi Klum (49), sondern auch die Zuschauer mit seiner sympathischen und quirligen Art. Am Ende schaffte sie es immerhin auf den sechsten Platz und somit fast ins Finale der 17. Staffel. Wer es schon vermisst hat, die aufgedrehte Rentnerin im TV zu sehen, hat jetzt allen Grund zur Freude: Lieselotte kommt zurück ins Fernsehen – und zwar mit einer Datingshow!

Das verkündet die Musikerin jetzt in einem süßen Clip auf Instagram. "Also, erst mal will ich klarstellen: Mein Herz gehört meinem Sohn und meinem Vati. Aber seitdem ich bei GNTM war, ist es vorbei mit meiner Ruhe – und zwar nur, weil Heidi in alle Welt posaunt hat, ich müsste mir jetzt einen Mann besorgen", witzelt Lieselotte. "Nun, jetzt haben wir den Salat! Sat.1 macht ernst und startet eine Kennenlernshow mit Lieselotte", berichtet die Beauty lachend. "Was soll das bloß werden? Ich bin 35 Jahre Single und verstehe die Männer eh schon lange nicht mehr."

Zum Schluss appelliert Lieselotte an ihre Follower: "Falls ihr einen gut aussehenden, humorvollen und sportlichen Mann kennt, schickt mir den mal rüber. Die Herren sollen mal so zeigen, was sie drauf haben!" Unter dem Beitrag gibt es auch schon einen Link, unter dem interessierte Männer sich bewerben können. "Du hast Lieselotte im TV gesehen und würdest Sie gerne näher kennenlernen? Verrate uns ein wenig über dich und was deine Persönlichkeit ausmacht!", heißt es in dem Bewerbungsformular. Gedreht wird die noch namenlose Sendung im kommenden September in Berlin.

ActionPress / Michael Timm Lieselotte Reznicek bei den Green Awards 2022 in Berlin

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte Reznicek, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / lieselotte.gntm22.official Lieselotte, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2022

