Nach Herzinfarkt: NeNe Leakes' Sohn Brentt 45 Kilo leichter

Brentt Leakes achtet jetzt auf seinen Körper! Der Sohn der einstigen The Real Housewives of Atlanta-Darstellerin NeNe Leakes (55) sorgte im vergangenen Oktober für schockierende Nachrichten: Der 23-Jährige erlitt einen Herzinfarkt, trug aber glücklicherweise keine bleibenden Schäden davon. Jetzt hat er nach diesem Schrecken offenbar Konsequenzen gezogen und seinem Übergewicht den Kampf angesagt. Brentt hat sogar schon 45 Kilo verloren!

In einem Instagram-Post zeigte der Promi-Spross seinen neuen Body. Auf mehreren Fotos präsentierte er sich im roten Jogginganzug und noch dazu deutlich erschlankt. "Fokussiere dich auf dich, bis du im Fokus stehst", schrieb Brentt zu der Bilderreihe und verdeutlichte in den Hashtags, dass schon 45 Kilogramm runter sind. Diese Veränderung machte er sogar in einer Vorher-Nachher-Collage deutlich.

Brennts Mutter NeNe hat gerade einen ganz anderen Kampf auszufechten. Die TV-Bekanntheit wurde von der Ex-Freundin ihres Partners verklagt, weil diese angeblich mentale Probleme wegen der Trennung habe und eine Schadenersatzzahlung forderte. Die Klage scheint NeNe bisher jedoch strikt zu ignorieren.

Instagram / neneleakes NeNe Leakes und ihr Sohn Brentt

Instagram / kingbrentt Brentt Leakes im Januar 2023

Instagram / neneleakes NeNe Leakes, "The Real Housewives of Atlanta"-Bekanntheit

