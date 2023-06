"Narzisst": US-Star NeNe Leakes und Nyonisela sind getrennt!

NeNe Leakes (55) ist wohl wieder Single. Die The Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit musste 2021 einen schlimmen Verlust erleben: Ihr Mann Gregg verstarb an den Folgen seiner Krebserkrankung. Trotz dieser schweren Zeit schaffte es die Beauty aber, sich neu zu verlieben – Ende desselben Jahres machte sie ihre Beziehung zu Nyonisela Sioh offiziell. Doch jetzt ist schon wieder alles aus und vorbei, denn NeNe und ihr Partner sollen sich wieder getrennt haben.

Wie Hollywood Unlocked berichtet, sind die beiden nicht mehr länger ein Paar. Laut eines Insiders sei die Trennung zwar einvernehmlich verlaufen, allerdings scheint es so, als wäre die 55-Jährige trotzdem nicht gut auf ihren Ex zu sprechen. "Narzissten haben nicht die Fähigkeit zur Selbstreflexion", schreibt sie in ihrer Instagram-Story – ob sie damit Nyonisela meint? Auch wenn sie ihn nicht namentlich nennt, vermuten es zumindest die Fans nach ihren Worten: "[Narzissten] können nichts Falsches an dem sehen, was sie tun. Sie sehen nur Fehler in deiner Reaktion. […] Sie glauben zu 100 Prozent, dass Sie das Problem und sie das Opfer sind."

NeNe kann so einen Narzissten nicht ihrem Umfeld gebrauchen, denn die vergangenen Jahre waren ziemlich turbulent gewesen. Nachdem ihr Mann verstorben war, erlitt ihr Sohn Brentt einen Herzinfarkt. Der damals 23-Jährige hatte das überlebt, musste sich jedoch Schritt für Schritt wieder zurück ins Leben kämpfen. Mittlerweile geht es ihm aber wieder gut.

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

Getty Images NeNe Leakes, Schauspielerin

Getty Images NeNe Leakes und Nyonisela Sioh bei den BET Awards im Juni 2022

