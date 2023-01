Nach Nahtod-Erfahrung: Louise Thompson überwindet ihre Angst

Sie versucht, ihre Ängste zu überwinden. Die britische Reality-TV-Beauty Louise Thompson (32) hatte im November 2021 ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Doch die Geburt lief alles andere als gut – sie landete auf der Intensivstation und wäre dabei fast gestorben. Bis heute kämpft sie noch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und Panikattacken. Doch diese musste Louise für einen erneuten Krankenhausaufenthalt jetzt überwinden.

Mit einem Bild aus dem Krankenhaus meldete sich die Britin in ihrer Instagram-Story und schrieb dazu ein kurzes, emotionales Statement: "Bringen wir es hinter uns und mein Vertrauen in das Krankenhaus wieder zurück. Ich möchte meine Angst davor, nach der Vollnarkose nie wieder aufzuwachen, überwinden." Es handele sich nur um einen kleinen Eingriff, ihre Körpertemperatur sinke wegen des Traumas allerdings und ihr Körper zittere wie in einem Schockzustand. "Es ist erstaunlich, wie der Körper an einem Trauma festhält", stellte Louise fest.

Nach der schwierigen Geburt ihres Kindes war es für die 32-Jährige nicht unbedingt einfacher geworden. Nachdem sie im März vergangenen Jahres Angst gehabt hatte, an Leukämie erkrankt zu sein, musste sie in den darauffolgenden Monaten des Öfteren ins Krankenhaus. Anfang Juli seien bei ihr dann alarmierende Blutwerte festgestellt worden, weshalb sie ihre Angst vor dem Krankenhaus ein weiteres Mal überwinden musste.

Instagram / louise.thompson Louise Thompson mit ihrem Sohn Leo, 2022

Instagram / louise.thompson Louise Thompson, TV-Star

Instagram / louise.thompson Louise Thompson und Leo-Hunter im November 2022

