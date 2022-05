Priyanka Chopra (39) und Nick Jonas (29) präsentieren ihr Babyglück! Anfang des Jahres sorgten die Schauspielerin und der Jonas Brothers-Star für eine süße Überraschung und verkündeten: Sie wurden dank einer Leihmutter zum ersten Mal Eltern – und hießen eine Tochter namens Malti Marie willkommen. Bisher hielten sie sich jedoch bedeckt, was ihren Familienzuwachs angeht. Doch nun zeigten Priyanka und Nick ihr Kind zum ersten Mal im Netz und sprachen offen über Maltis schweren Start!

Via Instagram teilten die beiden den besonderen Schnappschuss. Darauf drückt Priyanka das Neugeborene liebevoll an ihre Brust, während Nick seinen Blick auf das Baby richtet. Das Gesicht der Kleinen ist aber nicht zu erkennen. Ihr Start ins Leben war allerdings kein leichter. "Nach über 100 Tagen auf der Neugeborenen-Intensivstation ist unser kleines Mädchen endlich zu Hause", schrieb das Paar. Doch all die Herausforderungen haben sich gelohnt: "Auch wenn unsere Reise ein paar schwierige Monate hatte, wird im Nachhinein überdeutlich, wie kostbar und perfekt jeder Moment ist."

Nick richtete außerdem noch süße Worte an seine Gattin. "Du nimmst diese neue Rolle mit solcher Leichtigkeit und Beständigkeit an. Ich bin so dankbar, dass ich mit dir auf dieser Reise sein darf", beteuerte der Sänger. Priyanka sei schon jetzt "eine unglaubliche Mutter".

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas im Urlaub

Instagram / priyankachopra Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas, 2021

