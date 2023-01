Angebliche Peter-Affäre: Ahnten Dschungel-Begleiter etwas?

Was bekamen die Dschungelcamp-Begleiter mit? Aktuell befinden sich Stars und Sternchen im australischen Busch, wo sie sich der ein oder anderen ekligen Prüfung stellen müssen. Doch im Fokus stehen jetzt nicht die Kandidaten Lucas Cordalis (55), Djamila Rowe (55) und Co. – sondern ihre Begleiter! Iris Klein (55) wirft ihrem Mann Peter vor, sie im Versace Hotel in Australien, wo er sich gerade als Lucas' Dschungel-Begleitung aufhält, mit Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Ahnten die anderen Begleiter etwas von der angeblichen Affäre?

Wie Bild jetzt berichtete, soll das Getuschel unter den Begleitern groß sein! "Die waren doch gemeinsam auf einem Zimmer", soll jemand gesagt haben, während eine andere Person meinte: "Da geht gar nichts, die reden halte gerne miteinander." Namentlich genannt wurde allerdings niemand.

Yvonne selbst äußerte sich bereits zu den Fremdgehgerüchten: "Ich habe nichts mit ihm und ich will auch nichts mit ihm haben!", stellte die Schauspielerin im RTL-Interview klar. Sie sieht die Schuld bei Iris: "Ich finde das immer schade, wenn Leute so eifersüchtig sind. Die machen vieles kaputt mit der Eifersucht. Und wenn sie wüsste, wie er über sie redet, sie würde alles zurücknehmen." Eine Anfrage des Blatts lehnte Peter ab, denn "er brauche Zeit".

Instagram / lucascordalis Lucas Cordalis und Peter Klein im Januar 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

