Danity-Kane-Sängerin Aubrey O'Day wird zum ersten Mal Mama

Die ehemalige Sängerin der Band Danity Kane Aubrey O'Day (38) widmet sich seit einigen Jahren ihrer Solo-Karriere. Nachdem ihr eine eine Affäre mit dem Ex-US-Präsidenten Donald Trump (76) nachgesagt wurde, nahm sie bei der US-amerikanischen Ausgabe von Ex on the Beach teil und startete auch auf OnlyFans durch. Jetzt hat sie einen besonderen Grund zur Freude: Aubrey ist offenbar schwanger!

Ein ihr nahestehender Insider verriet The Sun, dass die 38-Jährige frisch verliebt sei und auch ihr allererstes Baby erwarte: "Sie steht noch am Anfang ihrer Schwangerschaft und ist so aufgeregt!" Aber wer ist der werdende Vater? "Ich habe jemand Besonderen in meinem Leben", erklärte die Beauty zuvor bereits. Mit diesem mysteriösen Partner solle sie nun auch den nächsten Schritt gegangen sein und ihren Wunsch nach Nachwuchs gestillt haben.

Nur drei Tage bevor die freudige Nachricht rauskam, war die US-Amerikanerin noch auf dem roten Teppich der SPiN Awards zu sehen. Auf Fotos, die The Sun vorliegen, sieht man Aubrey freudig in die Kamera strahlen. In ihrem weißen, enganliegenden Kleid posierte die Bekanntheit mit einer Hand an der Seite ihres Bauchs. Eine Baby-Kugel war auf dem Event allerdings noch nicht zu sehen.

