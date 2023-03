Nach Schwangerschafts-News: Aubrey O'Day hatte Fehlgeburt

Aubrey O'Day (39) macht einen schweren Schicksalsschlag publik. Im Januar war die Danity Kane-Sängerin noch voller Vorfreude. Ein Insider hatte verraten, dass sie gemeinsam mit ihrem neuen, der Öffentlichkeit bisher nicht bekannten Freund, ein Kind erwartet. Ihm zufolge sei sie zu diesem Zeitpunkt noch am Anfang ihrer Schwangerschaft gewesen. Doch nun gab Aubrey preis, dass sie das Baby verloren hat.

"Ich bin untröstlich, dass ich eine Fehlgeburt hatte. Es ist nicht meine erste Schwangerschaft, aber es ist das erste Mal, dass ich geistig gesund und körperlich in der Lage war, für ein weiteres Leben zu sorgen", erzählte die 39-Jährige im Interview mit E! News. Zunächst habe sie sich die Schuld dafür gegeben, aber dann sei ihr bewusst geworden, dass es mehrere Faktoren dafür gebe.

Trotz allem möchte Aubrey die Hoffnung nicht aufgeben. "Wenn mein Baby bereit ist, wird es kommen und für immer mein dankbares Wunder sein", ist sich die einstige US-Ex on the Beach-Kandidatin. Zudem bot sie Frauen, die ähnliches erlebt haben, auf Social Media mit ihr zu reden.

Twitter / AubreyODay Aubrey O'Day

Getty Images Aubrey O'Day bei einem "Celebrity Big Brother"-Event 2016

Getty Images Aubrey O'Day bei einer "Marriage Boot Camp"-Party 2019

