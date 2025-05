Sängerin Aubrey O' Day wird vor Gericht gegen Diddy aussagen

Aubrey O'Day (41), einstiges Mitglied der Girlgroup Danity Kane, steht im Mittelpunkt eines aktuellen Gerichtsprozesses gegen P. Diddy (55). Die Sängerin wurde als Zeugin vorgeladen und wird laut US Weekly voraussichtlich noch diese oder nächste Woche in New York City aussagen. Am 5. Mai hatte die Auswahl der Geschworenen für den Prozess begonnen, die Eröffnungsplädoyers folgten am 12. Mai. Diddy weist sämtliche Vorwürfe, darunter Anklagen wegen Menschenhandels und Prostitution, zurück und plädiert auf nicht schuldig. Auf Instagram dokumentierte Aubrey kürzlich ihre Ankunft in der Stadt mit den Worten: "Hey New York!!! Wo soll ich zuerst hin?" – begleitet von einem Waage-Emoji, das für Gerechtigkeit steht.

Aubrey wurde durch ihre Teilnahme an der MTV-Show "Making the Band 3" im Jahr 2005 bekannt, woraufhin sie unter Diddys Label Bad Boy Records Mitglied bei Danity Kane wurde. Doch die Zusammenarbeit endete 2008, als sie aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Die Beziehung zwischen Aubrey und Diddy war nicht ohne Spannungen, und in der Vergangenheit äußerte sie sich mehrfach kritisch über ihn. Laut einem Insider sei Aubrey "nicht nervös", wolle jedoch in Bezug auf den Prozess "kein Blatt vor den Mund nehmen". Darüber hinaus arbeitet sie offenbar an einem Projekt, das sich mit dem Gerichtsverfahren beschäftigt.

Bereits zuvor hatte Aubrey in einem Podcast von einem "großen Umbruch" in ihrem Leben gesprochen, nachdem die Anschuldigungen gegen Diddy publik wurden. Außerdem machte sie öffentlich, dass ehemalige Künstler von Bad Boy Records, denen Diddy kürzlich die Rechte an ihrer Musik zurückgab, dazu gedrängt worden seien, Verschwiegenheitserklärungen zu unterzeichnen. Die Sängerin hebt immer wieder hervor, wie wichtig ihr Gerechtigkeit sei – nicht nur für sich selbst, sondern offenbar auch für andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben könnten. Für Aubrey scheint es ein persönliches Anliegen zu sein, in den anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen ein klares Statement zu setzen.

Getty Images Aubrey O'Day bei einem "Celebrity Big Brother"-Event 2016

Getty Images Aubrey O'Day, 2016 bei einem Press Day

