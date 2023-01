"Einsam gefühlt": Erklärte Peter Iris so Australien-Affäre?

Was waren die Gründe für die angebliche Affäre von Peter Klein? Seit mehr als 17 Jahren ist der Realitystar mit Iris Klein (55) verheiratet. Doch nun stecken die beiden scheinbar in der Krise: Während Peter seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis (55) nach Australien begleitet, unterstellt ihm seine Frau eine Affäre! Angeblich soll er im berühmten Versace-Hotel etwas mit Djamila Rowes (55) Dschungelcamp-Begleitung Yvonne Woelke (41) gehabt haben. Iris will jetzt den Grund für Peters Untreue erfahren haben!

In einer Story auf Instagram wettert die TV-Bekanntheit erneut gegen ihren Mann: "Seine Antwort, warum er mir das angetan hat, war... Er hat sich so einsam gefühlt!" Wie Yvonne selbst andeutete, schien das Thema Eifersucht bereits im Raum zu stehen – Iris habe sogar der Schauspielerin geschrieben! "Wenn er 24/7 dann mit einer anderen zusammen ist, ist natürlich die 'gehörnte' Ehefrau Schuld, weil sie damit ein Problem hat? [...] Er log auch, denn sie stand oder lag immer neben ihm, wenn ich angerufen habe!" Sich weiter dazu äußern wolle Iris jetzt nicht mehr.

Auch machte Iris deutlich, dass sie und ihr Mann bereits seit geraumer Zeit Probleme in der Ehe haben: "Wir waren seit einem Jahr dabei, unsere Ehe zu retten und wieder Vertrauen aufzubauen, das bereits verloren ging!" Hat Iris' Beziehung nun ein endgültiges Ende gefunden?

Anzeige

Getty Images Yvonne Woelke im Juli 2018

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein

Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de