Fleischig! Jolina und Markus' Dschungelprüfung wird eklig

Jolina Mennen (30) und Markus Mörl (63) werden mit einem großen Satz über ihren Schatten springen müssen! Die erste Woche im Dschungelcamp ist geschafft – bisher durfte schon der ein oder andere Bewohner mehrmals zur Prüfung antreten. Claudia Effenberg (57) durfte gleich dreimal hintereinander ran. In der heutigen Folge wird sich ein neues Duo der Challenge stellen müssen: Das erwartet Jolina und Markus in ihrer Dschungelprüfung!

Bei "Ohne Fleisch kein Preis" gibt es Köstlichkeiten der besonderen Art zu bestaunen. Der Influencerin und dem Sänger werden unter anderem 111 Gramm Kamel-Lunge und andere fleischige Speisen vorgesetzt, wie RTL berichtet. Die beiden müssen sich im wahrsten Sinne des Wortes in den Prüfungen durchbeißen. Wie sich die zwei geschlagen haben, ist heute Abend um 22:15 Uhr zu sehen.

Für Jolina und Markus ist es das erste Mal, dass sie in eine Prüfung müssen. Bisher können die Stars durchaus stolz auf ihre Leistung sein – Lucas Cordalis (55) und Claudia stellten bei ihrer Challenge einen Rekord in der Staffel auf und holten bisher die meisten Sterne. Im darauffolgenden Spiel ergatterte die Designerin sieben Sterne, was ebenfalls ein Rekord war.

