Horror-Duo? Kultkandidaten versuchen ihr Glück bei DSDS

Bekannte Gesichter zeigen sich bei DSDS! In der Jubiläumsstaffel der beliebten Castingshow suchen Dieter Bohlen (68), Pietro Lombardi (30), Leony und Katja Krasavice (26) nach dem nächsten großen Musiktalent. Einer begeisterte nicht nur die Jury, sondern auch die Leute außerhalb der DSDS-Bubble: Big N zog schon einen Label-Deal an Land. Ob diese beiden da mithalten können? Shada und Claudia waren schon mal DSDS – können sie mit ihrer neuen Performance überzeugen?

Die Reaktion des Poptitans sagte schon alles, als die beiden die Stufen in den Jury-Saal herunterstiegen. "Ach, du scheiße", gab Dieter entgeistert von sich. Claudia und Shada waren ihm noch bekannt – vor allem Letzterer. "Shada ist ja ein bisschen wie so eine Kunstfigur, mein musikalischer Picasso", erklärte der 68-Jährige. Sein Schützling hoffte derweil, dass sich sein Gesang verbessert hätte. Doch dem war offenbar nicht so – auch Claudia konnte nicht überzeugen. "Mich habt auf jeden Fall zum Weinen gebracht", scherzte Leony.

Auch auf Twitter zeigten sich die Fans von Claudia und Shadas musikalischer Gesangseinlage eher weniger begeistert. "Ich habe Shada vermisst, aber gesanglich ist das nichts und wird es auch nie sein – bin ich ehrlich", schrieb beispielsweise ein User.

Instagram / wondershada Ex-DSDS-Kandidat Shada Ali im April 2021

Instagram / haaclaudia Claudia Haas

Instagram / wondershada Shada Ali, DSDS-Kandidat 2021

