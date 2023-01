Iris Klein außer sich: Ging Peter ihr in Australien fremd?

Bei Iris Klein (55) und ihrem langjährigen Mann Peter hängt gerade ordentlich der Haussegen schief! Der Stiefvater von Daniela Katzenberger (36) hält sich im Moment in Australien auf, weil er Lucas Cordalis (55) im Rahmen seiner Dschungelcamp-Teilnahme begleitet. Seine Liebste wartet derweil zu Hause auf Mallorca auf ihn. Doch jetzt überschatten Vorwürfe die Reise nach Down Under: Iris behauptet nämlich auf Instagram, dass Peter sie im Versace-Hotel mit einer Anderen betrogen habe – und zwar mit Djamila Rowes (55) Dschungelbegleitung Yvonne Woelke (41)! Alle Infos zu der Ehekrise bekommt ihr im Promiflash-Video...

