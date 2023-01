Nach Netz-Pause: Ist Stacey Solomons fünftes Baby geboren?

Das Baby lässt wohl noch auf sich warten. Sängerin Stacey Solomon (33) hat bereits vier Kinder zur Welt gebracht, zwei davon mit ihrem Ehemann Joe Swash. Inzwischen ist sie mit dem dritten gemeinsamen Kind hochschwanger – die Geburt könnte also jeden Moment losgehen. Obwohl sie ihre Follower täglich in ihrem Alltag mitnimmt, wurde es vor einigen Tagen verdächtig still auf ihrem Account. Hat sie ihr fünftes Kind etwa bekommen? Jetzt brach Stacey das Schweigen.

"Tut mir leid, ich bin immer noch hochschwanger. Ich wollte nur versuchen, noch ein paar Tage herunterzukommen, bevor das Baby kommt", berichtete die einstige X Factor-Teilnehmerin in ihrer Instagram-Story am Freitag. Dabei filmte sie sich selbst und schwenkte die Kamera dann auf ihren Babybauch. Viele ihrer Follower hatten bei verhältnismäßig langen Social-Media-Pause vermutet, dass sie ihr Kind bereits bekommen habe. Ihre Hebamme habe ihr zuvor zu einigen Tagen Ruhe geraten, damit die Geburt in naher Zukunft stattfinden kann.

In einem Interview am Dienstag mit Metro.co.uk gestand die 33-Jährige erst, dass sie noch gar nicht bereit für die Geburt sei. Dennoch fühle sie sich, als würde die auf Hochtouren daran arbeiten, sich auf das Baby vorzubereiten.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihrem Mann Joe Swash und ihren vier Kindern

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Juli 2022

