Schwangere Stacey Solomon ist noch nicht bereit für Geburt!

Stacey Solomon (33) läuft die Zeit davon! Im Dezember hatte die X Factor-Bekanntheit verkündet, dass sie zum fünften Mal schwanger sei. Mit ihrem Partner Joe Swash erwartet sie ihr drittes gemeinsames Kind. Ob sich die beiden auf einen Jungen oder ein Mädchen freuen dürfen, ist bisher aber noch ein gut gehütetes Geheimnis. Fest steht aber, dass es bis zur Geburt nicht mehr lange dauert – ganz zum Entsetzen von Stacey!

Im Interview mit Metro.co.uk gestand die werdende Mama nämlich nun noch überhaupt nicht bereit für die Ankunft ihres fünften Kindes zu sein. "Ich habe das Leben aller anderen in Ordnung gebracht und jetzt muss ich meins in Ordnung bringen", erklärte Stacey dazu. Dass sie schon bald ein weiteres Kind in ihrer Familie begrüßen darf, mache sie sehr dankbar. Vor der Geburt bringt die 33-Jährige ihr Haus aber noch mal auf Vordermann: "Aber ich fühle mich, als würde ich mich einnisten und mich auf das neue Baby vorbereiten, also ist alles auf Hochtouren."

Im Netz teilt die Britin in den vergangenen Tagen regelmäßig Eindrücke aus ihrer fünften Schwangerschaft. Zuletzt zeigte Stacey in einem niedlichen Clip, wie ihr ungeborener Sprössling in ihrem Unterleib offenbar eine kleine Party feierte – ihre Babykugel bewegte sich in dem Video die ganze Zeit hin und her.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Stacey Solomons Babybauch im Januar 2023

Instagram / staceysolomon Tochter Rose und Stacey Solomon

