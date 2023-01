Nach tödlichem Schuss: Alec Baldwin wird Filmdreh fortsetzen

Nach einer langen Pause geht die Produktion nun weiter. Während der Dreharbeiten für den Westernfilm "Rust" ist es im Oktober 2021 zu einem tragischen Unfall gekommen: Alec Baldwin (64) hatte versehentlich mit einer Requisitenwaffe die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) erschossen. Deshalb wurde der Schauspieler nun in zwei Punkten wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Trotz der bevorstehenden Gerichtsverhandlungen wird nun ein neuer Versuch gestartet: Die Dreharbeiten werden mit Alec fortgesetzt!

Wie die New York Times nun berichtete, wird die Filmproduktion fortgesetzt. Sowohl der 64-Jährige als auch Regisseur Joel Souza sind noch immer mit an Bord, allerdings sollen sich einige Dinge am Set ändern: Zum einen wurde der Drehort von New Mexico nach Kalifornien verlegt. Zum anderen seien verschärfte Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden, die strengstens eingehalten werden. So wurde ein Verbot des Gebrauchs von scharfer Munition und funktionierenden Waffen erteilt.

Vor Gericht erhofft sich Alec ebenfalls ein Happy End. "Er verließ sich auf die Fachleute, mit denen er zusammenarbeitete und die ihm versicherten, dass die Waffe keine scharfen Kugeln enthielt", hatte sein Anwalt in einer Erklärung versichert und klargestellt: "Wir werden gegen diese Anschuldigungen kämpfen und wir werden gewinnen."

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Getty Images Alec Baldwin im August 2019

Getty Images Alec Baldwin im April 2019

