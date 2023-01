Wie Nele: Frauke Ludowigs zweite Tochter auch bald im TV?

Will auch sie in die Fußstapfen ihrer Mutter treten? Frauke Ludowig (59) gehört zu den wohl bekanntesten Moderatorinnen des deutschen Fernsehens. So führt sie beispielsweise durch das Format Exclusiv – Das Starmagazin. Die älteste Tochter der Promi-Expertin, Nele Ludowig, möchte ebenfalls in die Branche einsteigen und feierte bereits ihr Moderationsdebüt. Aber wie sieht es denn bei Fraukes zweiter Tochter Nika aus?

Im Promiflash-Interview im Rahmen der Berliner Fashion Week erzählte die TV-Bekanntheit, dass die 17-Jährige noch keine konkreten Pläne habe, wenn es um das TV-Business geht: "Sie macht erst mal Abitur und dann entscheidet sie sich. Sie will erst mal ein bisschen reisen!" Nika scheint also noch in der Findungsphase zu sein. Und was sagt Frauke zu Neles Karriereplänen?

Die 59-Jährige ist begeistert von Neles Anfängen. "Nele schlägt sich super, aus meiner Perspektive. Aber ich bin ja auch die Mutter, was soll ich anderes sagen! Das müssen dann irgendwann andere beurteilen und das muss sie auch selber beurteilen", erzählte sie im weiteren Gespräch mit Promiflash. Nele habe noch Zeit und studiere noch.

Action Press / Timm, Michael Nele und Frauke Ludowig beim Raffaello Summer Dinner in Berlin, 2021

Action Press / Frederic Kern / Future Image Nele und Frauke Ludowig bei der Berlin Fashion Week im September 2022

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig, Fernsehmoderatorin

