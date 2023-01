Krisentreff wegen Peter? Daniela Katzenberger macht Ansage

Jetzt macht sie eine Ansage! Die Reality-TV-Darstellerin Iris Klein (55) hatte ihrem Mann Peter Klein gestern vorgeworfen, sie in Australien im Versace Hotel mit Yvonne Woelke betrogen zu haben. Peter und Yvonne befinden sich derzeit als Begleitung der Dschungelcamp-Kandidaten vor Ort. Inzwischen soll Peter Iris aufgrund der Vorwürfe sogar ein Ultimatum gestellt haben. Und Iris hat angeblich ihre beiden Töchter Daniela Katzenberger (36) und Jennifer Frankhauser (30) zur Beratung hinzugezogen. Doch jetzt spricht Daniela Klartext.

"Wenn zwei sich streiten...hält man am besten die Schnauze", äußerte sich die Katze in ihrer Instagram-Story zu den Ereignissen der vergangenen Tage. Sie wollte sich lieber persönlich zu dem Thema äußern, "bevor wieder irgendwo was behauptet wird, wovon ich selbst noch nichts weiß", führte sie ihr Statement weiter aus. Da hat sie wohl ein Machtwort gesprochen. Denn mit ihrer Ansage macht sie ihren Followern mehr als deutlich, dass sie sich nicht weiter zu dem Thema äußer will. "Ende der Durchsage", beendete sie ihren Beitrag.

Peter setzte Iris angeblich ein Ultimatum für die Liebe. "Entweder du bleibst meine Frau oder ich treffe mich, mit wem ich will, da ich ja dann keine Frau mehr habe", soll er sich gegenüber seiner Noch-Ehefrau geäußert haben.

Instagram / peterklein_official Peter Klein, Dschungelbegleitung von Lucas Cordalis

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

Getty Images Daniela Katzenberger auf der McDonald's Benefiz Gala 2022

