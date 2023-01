Nach Affären-Drama: Peter Klein stellt Iris Liebes-Ultimatum

Die Lage spitzt sich weiter zu. Bei Iris Klein (55), der Mutter von Daniela Katzenberger (36), spielt sich momentan ein regelrechtes Liebes-Drama ab. Ihr Mann Peter Klein befindet sich momentan als Unterstützung seines Schwiegersohns Lucas Cordalis (55) im Dschungelcamp in Australien. Hier soll er Iris angeblich mit Yvonne Wolke, der Begleitung von Djamila Rowe (55), betrogen haben. Nach diesen Vorwürfen soll Peter Iris jetzt ein Ultimatum gestellt haben.

"Entweder du bleibst meine Frau oder ich treffe mich, mit wem ich will, da ich ja dann keine Frau mehr habe", stellte Peter seine Noch-Ehefrau Iris angeblich vor die Wahl, wie ein Insider Bild berichtete. Das stellt diese natürlich vor eine schwierige Entscheidung. Am Wochenende soll sie sich hierfür mit ihren beiden Töchtern Daniela und Jennifer Frankhauser (30) zu einem Krisengespräch auf Mallorca zusammengefunden haben. "Ab morgen werde ich packen. Kannst dann zu ihr ziehen! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist", waren ihre letzten öffentlichen Worte zu dem Thema.

Zuletzt wurde Iris sogar vorgeworfen, dass die ganze Situation mit dem Fremdgehen für PR-Zwecke nur inszeniert sei. Doch diese Vorwürfe dementierte sie daraufhin ziemlich heftig. "Für mich ist alles gesagt und das Thema ist erledigt – wie unsere Ehe", hatte sie klargestellt.

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein im Dezember 2019

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Instagram / iris_klein_mama_ Peter und Iris Klein

