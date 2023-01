Marc Terenzi hat Verlobungsring für Verena selbst designt!

Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) sorgten für eine große Liebesüberraschung! Am Samstag schied die Moderatorin aus dem Dschungelcamp aus und durfte daraufhin aus dem australischen Busch zurück in die Zivilisation. Ihr Freund wartete bereits an einem traumhaften Strand mit einem romantischen Picknick auf sie und machte ihr dort einen Heiratsantrag. Jetzt gibt das Paar weitere Details zu der Verlobung preis: Marc hat den Ring für Verena sogar selbst entworfen!

Bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" sprach Marc ganz offen über die Verlobung: Der Sänger habe schon seit "einer Weile" nach dem richtigen Ring für diesen Moment gesucht. Doch letztendlich habe er das funkelnde Schmuckstück dann einfach selbst designt. "Ich habe ihn selbst entwickelt", betonte der 44-Jährige und erklärte: "Damit der Stil zu Verena passt."

Die Verlobung vor laufenden Kameras war für das Paar nicht nur schön, sondern auch nervenaufreibend. "Ich bin immer noch nervös wegen des Antrags", gewährte Marc einen Tag nach dem romantischen Moment einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Anzeige

Nicole Kubelka / Future Image /ActionPress Marc Terenzi im September 2021 in Berlin

Anzeige

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

Anzeige

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de