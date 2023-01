Nach der Schule: So niedlich begrüßt Archie Herzogin Meghan!

Archie Harrison (3) kann es nach der Schule kaum erwarten, seine Mama zu sehen! Im Mai 2019 waren Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) zum allerersten Mal Eltern geworden – der kleine Archie ist der ganze Stolz der Eheleute. Mit ihrem Sohnemann zogen Harry und Meghan 2020 in die USA. Dort leben sie seither in Montecito. Archie geht inzwischen auf eine Vorschule. Seine Mutter holt ihn beinahe jeden Tag ab – für Archie jedes Mal ein Highlight!

Im Interview mit The Cut berichtete Meghan von dem niedlichen Ritual, dass sie, Harry und ihr Sohnemann jeden Tag nach der Schule hätten. Archie begrüße seine Eltern jeden Tag aufs Neue mit großer Freude. Doch meistens geht es für die kleine Familie nicht gleich nach Hause – oftmals bringen Meghan und Harry ihrem Erstgeborenen auch noch was bei. Sie möchten zum Beispiel, dass er versteht, dass jeder Mensch anders lebt. "Sie bringen Archie bei, dass manche Menschen in großen Häusern leben, andere in kleinen und wieder andere in Wohnungen", erklärte Journalistin Allison P. Davis, die die Ex-Schauspielerin interviewen durfte.

Meghan und Harry hatten 2020 ihre royalen Pflichten niedergelegt. Somit tragen Archie und seine Schwester Lilibet Diana (1) keine royalen Titel. Dabei soll die einstige Suits-Darstellerin aber darauf hoffen, dass ihre Kids doch königliche Bezeichnungen bekommen. "Meghan erkannte, wie nützlich ein Titel sein kann, besonders wenn man sich in den richtigen Kreisen bewegen will", hatte Royal-Experte Neil Sean dazu gegenüber Mirror erklärt.

