Herzogin Meghan will königliche Titel für ihre Kinder zurück

Herzogin Meghan (41) wurden die Augen geöffnet! Vor über einem Jahr zogen sich Prinz Harry (38) und seine Frau von den Aufgaben als Mitglieder der königlichen Familie zurück. Als sich das Paar in die USA absetzte, mussten sie und ihre beiden Kinder Archie (3) und Lilibet (1) sich auch von ihren Titeln als Königliche Hoheiten verabschieden. Jetzt soll sich Meghan die königlichen Titel ihrer Kinder aber zurückwünschen!

Die ehemalige Suits-Darstellerin hat ihre frühere Aussage in dem Enthüllungsinterview mit Oprah Winfrey (68) über die royalen Titel angeblich geändert. Durch Gespräche mit Prinzessin Beatrice (34) und Prinzessin Eugenie (32), den Töchtern von Prinz Andrew (62), soll Meghan bewusst geworden sein, welche Vorteile auch ihre Kinder durch die Hoheitstitel haben würden. Das behauptete jetzt der Experte Neil Sean gegenüber Mirror. "Meghan erkannte, wie nützlich ein Titel sein kann, besonders wenn man sich in den richtigen Kreisen bewegen will. Das ist der Grund, warum sie sich das für ihre Kinder wünscht", erklärte er weiter.

Ob Archie und Lilibet sich bald Königliche Hoheiten nennen dürfen, bleibt jedoch erst mal abzuwarten. Für die Titel seiner Kinder soll Prinz Harry sogar einen Deal mit seinem Vater eingegangenen sein. Der 38-Jährige soll hierfür Passagen seiner Memoiren entschärfen. Laute Bunte würde König Charles III. (73) erst dann über eine erneute Titelvergabe an seine Enkelkinder nachdenken wollen.

Getty Images Herzogin Meghan bei der Beisetzung der Queen

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Australien im Oktober 2018

