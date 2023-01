Neue Bachelorette? Nele Wüstenberg kann es sich vorstellen

Verteilt Nele Wüstenberg (29) bald selbst die Rosen? Die Influencerin versuchte im vergangenen Jahr beim Bachelor das Herz von Dominik Stuckmann (31) zu erobern, jedoch ohne Erfolg. Würde sie als Bachelorette selbst auf die Suche nach ihrem Mister Right gehen? Abgeneigt wäre sie zumindest nicht. "Ich weiß mittlerweile, was das für eine krasse Aufgabe wäre. Ich könnte es mir grundsätzlich vorstellen, aber habe auch genauso viel Respekt davor, vor diesem Abenteuer", erzählte die Hamburgerin gegenüber Promiflash bei "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit".

