"Unser Leben mit 500 kg"-Tammy zeigt ihren Gewichtsverlust!

Tammy Slaton kann stolz auf sich sein! Mit der Reality-TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" war die US-Amerikanerin aufgrund ihres enormen Übergewichts berühmt geworden. Doch eine so schwere Fettleibigkeit birgt auch viele Gefahren. Die Blondine wurde in der Vergangenheit immer wieder stationär ins Krankenhaus aufgenommen. Deshalb sagte sie den Kilos den Kampf an. Nun zeigt Tammy, dass sie unglaublich viel abgenommen hat!

In einem TikTok-Video posiert die 36-Jährige in einem tief ausgeschnittenen roten Kleid. Außerdem trägt die Reality-TV-Bekanntheit ihre Haare in zwei Zöpfen. Sie nutzt einen süßen Filter, lächelt in die Kamera und macht einen Kussmund. Tammy geht es sichtlich gut. Der TV-Star sieht allein schon im Gesicht viel schlanker aus.

Nachdem Tammy aufgrund ihres Übergewichts einen Atemstillstand erlitten hatte, änderte sie offenbar ihre Einstellung. "Meine Nahtoderfahrung hat mich gelehrt, das Leben nicht als selbstverständlich anzusehen", erzählte sie People. Sie fügte hinzu, dass sie ihre Zukunft in die Hand nehmen wolle.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton im Krankenhaus

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / official_tammyslaton Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

