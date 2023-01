"Unser Leben mit 500 kg"-Tammy will nach Atem-Schock kämpfen

Tammy Slaton ist nach ihrem Atemstillstand nicht mehr dieselbe! In der Reality-TV-Show "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" wurde die US-Amerikanerin aufgrund ihres enormen Übergewichts berühmt. Selbiges macht ihr jedoch gesundheitlich schwer zu schaffen. Erst vor wenigen Tagen setzte sogar ihr Atem aus und die 36-Jährige wurde in eine Klinik eingeliefert. Nach dieser Erfahrung will Tammy jetzt umso mehr an ihrem Leben festhalten!

Im Interview mit People sprach die TV-Bekanntheit nun über ihre Gesundheit. "Meine Nahtoderfahrung hat mich gelehrt, das Leben nicht als selbstverständlich anzusehen", erzählte Tammy. Sie wolle nun endlich ihre Zukunft in die Hand nehmen. "Ich packe den Stier bei den Hörnern und übernehme wieder die Kontrolle über mein Leben und lasse mich nicht von meinem Körper besiegen. Ich habe euch allen gesagt, dass das nicht mein Ende ist", merkte sie an und versicherte, dass "die neue und verbesserte Tammy" auf dem Weg sei.

Nach ihrem Klinikaufenthalt begab sie sich wieder in eine Reha-Einrichtung in Ohio, um dort ihr Gewicht zu reduzieren und sich auf ihre Gesundheit zu konzentrieren. Neben ihrer Fettleibigkeit hat Tammy auch noch mit ihrem erhöhten Alkoholkonsum, Rauchen und Depressionen zu kämpfen.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / official_tammyslaton Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, "Unser Leben mit 500 kg"-Star

