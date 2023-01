"Adam sucht Eva"-Star Anna Juliana Jaenner ist schwanger!

Anna Juliana Jaenner (34) hat eine Wahnsinnsüberraschung für ihre Fans! Die Reality-TV-Bekanntheit suchte im Jahr 2021 bei Adam sucht Eva die große Liebe. Doch so richtig sollte es mit ihrem Kollegen Sergio-Luis Recalde nicht klappen. Nach den Dreharbeiten kam sie mit dem Influencer Chris Boom zusammen, doch auch diese Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Nun hat Anna aber tolle Nachrichten zu verkünden: Sie ist wieder vergeben – und schwanger!

Im Bild-Interview ließ die 34-Jährige nun die Bombe platzen. "Das Baby war nicht geplant, aber es ist trotzdem ein Wunschkind. Als der Schwangerschaftstest positiv war, war ich sehr überrascht", gab sie ehrlich zu. Aktuell sei Anna bereits in der 15. Schwangerschaftswoche – also im vierten Monat. Im Juli soll ihr Nachwuchs das Licht der Welt erblicken. "Am 12. Juli, genau an meinem Geburtstag, ist der errechnete Geburtstermin", plauderte die einstige GZSZ-Darstellerin aus.

Doch wer ist eigentlich der neue Mann an ihrer Seite? "Er ist 36 und nicht in der Filmbranche", verriet die Influencerin. Die Turteltauben haben sich im vergangenen Sommer beim Online-Dating kennengelernt – und sind zusammen mehr als glücklich. Zusammenziehen wollen Anna und ihr Freund trotz der Schwangerschaft aber noch nicht: "Ich möchte unsere Beziehung nicht gefährden, indem wir alles überstürzen", verriet sie.

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, "Adam sucht Eva"-Gewinnerin 2021

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Dezember 2020

