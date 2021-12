Hat Anna Juliana Jaenner (33) nach der Adam sucht Eva-Pleite einen neuen Mann an ihrer Seite? Eigentlich sah es so aus, als hätte Amor im Paradies voll ins Schwarze getroffen und die GZSZ-Darstellerin sei mit ihrem TV-Partner Sergio Recalde mehr als glücklich. Nach den Dreharbeiten trennten sich die Wege der beiden jedoch. Trotzdem sieht es so aus, als hätte Anna ihren Mr. Right doch noch im Fernsehen gefunden: Sie soll mit einem Schauspielkollegen zusammen sein.

Wie Bild jetzt berichtet, hat es wohl zwischen der Blondine und Chris Boom gefunkt. Anna und der Münchner sind zusammen in der neuen Amazon-Sendung Afterglow – Alles nur Show? zu sehen. Offenbar ist aus den beiden jetzt ein Paar geworden – sie sollen sogar schon gemeinsam Urlaub in Südafrika machen. Denn in den vergangenen Tagen teilten beide Bilder aus demselben Beachclub in Kapstadt. Auf Anfrage der Zeitung hat sich bisher aber noch keiner der beiden zur angeblichen Beziehung geäußert. Chris betonte in einem Interview zur Show lediglich: "Ich bin sehr glücklich!"

Aber warum ist die Liebe der 33-Jährigen und Sergio im Vorfeld eigentlich gescheitert? Im Gespräch mit Promiflash gab Anna mögliche Gründe an. "Ich glaube, wir beide haben irgendwie erwartet, dass der andere sein Leben zurückstellt und um uns kämpft", schilderte sie. Eigentlich hatte sie sich und dem TV-Nackedei schon Chancen für eine gemeinsame Zukunft ausgerechnet.

Instagram / chris.boom.official Schauspieler Chris Boom

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner im November 2021

RTLZWEI Anna Juliana Jaenner und Sergio Recalde bei "Adam sucht Eva"

