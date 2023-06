Getrennt? Schwangere Anna Juliana Jaenner zieht alleine um!

Ist etwa alles aus zwischen Anna Juliana Jaenner (34) und ihrem Liebsten? Die Österreicherin war durch Rollen in "Anna und die Liebe" oder GZSZ bekannt geworden. Vor rund zwei Jahren suchte sie zudem bei Adam sucht Eva die große Liebe. Dort klappte es allerdings nicht. Doch Anfang dieses Jahres überraschte die Blondine damit, dass sie nicht nur wieder vergeben, sondern auch schwanger ist. Noch vor der Geburt soll es jetzt aber wieder aus sein!

Bild berichtet, dass die 34-Jährige von München in ihre Heimat Salzburg gezogen ist. "Meine Mama freut sich schon sehr darauf, Oma zu werden und wird mich gerade in der Anfangszeit unterstützen und es ist einfach eine wunderschöne kleine Stadt", begründete sie den Wohnortwechsel. Doch das Medium will aus dem Umfeld der Schauspielerin erfahren haben, dass der Papa des Babys nicht mit umgezogen sei, da die beiden kein Paar mehr seien. Anna selbst äußerte sich dazu nicht.

Als die geborene Wienerin ihre Neuigkeiten verkündete, gab sie außerdem zu, dass sie selber nicht damit gerechnet hatte: "Das Baby war nicht geplant, aber es ist trotzdem ein Wunschkind. Als der Schwangerschaftstest positiv war, war ich sehr überrascht."

Anna Juliana Jaenner, "Adam sucht Eva"-Gewinnerin 2021

Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

Instagram / annajulianajaenner Anna Juliana Jaenner, Schauspielerin

