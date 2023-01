Mit Kristallen: Doja Cat trägt ausgefallenen Ganzkörper-Look

Doja Cat (27) stellt ihre Extravaganz mal wieder unter Beweis. Die Rapperin ist neben ihrer Musik dafür bekannt, mit ihrem Aussehen gerne mal aufzufallen: Im vergangenen August unterzog sie sich einem drastischen Umstyling, indem sie sich ihre Haare und Augenbrauen vor laufender Kamera abrasierte. Seitdem begeistert die "Woman"-Interpretin ihre rund 25 Millionen Follower mit ihrem speziellen Look und ausgefallenem Make-up im Netz. Auf der Pariser Fashion Week sorgte sie nun für modisches Aufsehen: Doja Cat erschien in einem Ganzkörperanzug, der lediglich ihre Augen durchblitzen ließ!

Bei der Schiaparelli-Modenschau in der französischen Hauptstadt war die "Streets"-Interpretin kaum wiederzuerkennen! Sie steckte von Kopf bis Fuß in einem hautengen Ganzkörperanzug, der mit über 30.000 blutroten Swarovski-Kristallen besetzt war. Lediglich die Augen wurden ausgespart, sonst war jedes ihrer Körperteile von dem Kleidungsstück umschlossen. Mit einem schulterfreien roten Oberteil, einem perlenbesetzten Rock, gleichfarbigen großen Ohrringen, Stilettos und einem Seidentuch verpasste Doja Cat ihrem Look den letzten Feinschliff. Ganze vier Stunden habe es gebraucht, um die 27-Jährige in das funkelnde Outfit zu bekommen.

Die Meinungen der Fans zu dem Look sind zwiegespalten. "Doja Cat gibt mir Alien-Vibes", äußerte sich ein User auf Twitter. Andere verglichen das Outfit der Musikerin mit Süßigkeiten oder fragten sich, was sie damit darstellen wolle. Viele reagierten aber auch positiv auf ihre funkelnde Erscheinung in Rot. "Das ist Mode, das ist Kunst, das ist Doja Cat", schwärmte ein Nutzer. In einem anderen Tweet hieß es sogar: "Doja Cat ist nie darauf bedacht, Schönheitsstandards zu erfüllen, wenn sie einen Look liefert. Immer mit vollem Einsatz für die Mode."

Action Press / Veeren -Christophe Clovis / Best Doja Cat, Rapperin

Action Press / Veeren -Christophe Clovis / Best Doja Cat im Januar 2023 bei der Schiaparelli-Show

Instagram / dojacat Doja Cat im November 2022

