Nach Danilos Korb: Shakira genießt OnlyFans-Aufmerksamkeit

Christina Shakira (24) feiert sich für ihren öffentlichen Auftritt! Bei Bachelor in Paradise kam sie an der Seite von Danilo Sellaro bis ins Finale, sie hatte sogar Gefühle für den Casanova entwickelt – doch er entschied sich gegen eine Zukunft mit ihr und für das Geld. Keine Liebe also für Shakira – dafür genießt sie ihr Single-Leben nun in vollen Zügen!

"Ich lerne immer wieder mal Männer kennen, aber auf was Ernstes kann ich mich aktuell nicht mehr einlassen", berichtete sie Promiflash. Ihr Selbstbewusstsein pushe Shakira nun mit ihren freizügigen Bildern auf OnlyFans: "OnlyFans lenkt mich ganz schön ab und ich sammle dort meine Bestätigung ein wie ein Punktesystem." Dort bekäme die Influencerin nämlich ziemlich viele Anfragen von Männern – besonders ihre Locken sind dabei beliebt.

Engere Männerbekanntschaften kommen für Shakira auf der Erotikplattform aber nicht infrage, wie sie gegenüber Promiflash klarstellt: "Ich habe tatsächlich mal einen Mann gedatet, den ich bei OnlyFans kennengelernt habe, aber ich versuche Arbeit und Privatleben zu trennen." Nach der "Bachelor in der Paradise"-Flaute sei sie gerade aber sowieso noch nicht bereit für etwas Festes.

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Ex-Bachelor-Kandidatin

Instagram / christinashakira Christina Shakira im Januar 2023

Instagram / christinashakira Christina Shakira, Influencerin

