"Bachelor in Paradise"-Shakira lehnte Danilos Geld nie ab!

Das Drama um Christina Rusch (24) und Danilo Sellaro geht weiter! Die beiden lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen und schienen sich gefunden zu haben. Über mehrere traumhafte Dates hinweg turtelten sich die zwei Kuppelshow-Kandidaten von Rose zu Rose und standen sich am Ende im Finale gegenüber. Dort entschied sich Christina aka Shakira für den Ring, Danilo hingegen für das Geld – darum entbrannte nun ein Riesenstreit zwischen ihnen!

Kurz nach dem Ende der Show hatte Danilo erklärt, Shakira die Hälfte des Geldes angeboten zu haben – die habe aber abgelehnt. Dem widerspricht die Blondine auf Instagram nun vehement: "Er meinte direkt nach dem Finale, dass er mir die Hälfte gibt, das war so ausgemacht." Daraufhin habe er gesagt, er wolle sie weiter kennenlernen, dass es ihr aber scheinbar nur ums Geld ginge. "Wie kannst du das sagen? Mir geht es nicht ums Geld, mir ging es um uns", echauffierte sich Shakira darüber.

Sie habe Danilo bislang in Schutz genommen, das habe nun aber ein Ende: "Sich das so zurechtzudrehen und zu sagen: 'Okay, du wolltest das Geld nicht'... Niemand verzichtet auf 5.000 Euro!" Das Verhalten ihrer TV-Liaison könne sie nicht nachvollziehen.

Instagram / christinashakira Christina Rusch suchte bei "Bachelor in Paradise" nach der großen Liebe

Bachelor in Paradise, RTL+ Danilo Sellaro und Christina Shakira

Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Reality-TV-Darsteller

