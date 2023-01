Nach geplatzter Verlobung: Maya Jamas Ex fordert Ring zurück

Ben Simmons hat das wohl ziemlich sauer gemacht! Der Basketballer und Maya Jama (28) machten ihre Beziehung im Sommer 2021 offiziell. Nur eineinhalb Jahre später verlobten sich der Sportler und die Moderatorin – doch zu einer Hochzeit kam es nie: Im vergangenen August machten die Trennungs-News der beiden die Runde. Den 914.000-Euro-Verlobungsring hat Ben offenbar nie zurückbekommen, weshalb er diesen nun von Maya zurückforderte.

Nach dem Liebes-Aus habe der Basketballer laut einem Insider erwartet, dass die Moderatorin ihm den teuren Klunker zurückgibt – das sei jedoch nie geschehen. "Maya hat am Freitagnachmittag eine Anfrage von Bens Vertretern erhalten, in der sie aufgefordert wurde, den Verlobungsring, den er ihr letztes Jahr geschenkt hat, zurückzugeben", verriet ein Vertreter der Britin gegenüber DailyMaily. Diese Aufforderung flatterte in Form eines juristischen Briefes in ihren Briefkasten.

Die Trennung von Ben hat Maya offenbar gut überwunden, denn sie wurde bereits mit einem anderen Mann vertraut gesichtet: Bei den vergangenen MTV European Music Awards in Düsseldorf sollen sich die Brünette und ihr Ex Stormzy (29) wieder angenähert haben. Im VIP-Bereich soll sogar ein Kuss zwischen den beiden gefallen sein.

Maya Jama und Ben Simmons

Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

Maya Jama und Stormzy im Oktober 2017 in London

