Geküsst: Sind Maya Jama und ihr Ex Stormzy wieder zusammen?

Sind Maya Jama (28) und Stormzy (29) wieder ein Paar? Die Moderatorin und der Rapper sind drei Jahren lang in einer Beziehung gewesen, bevor sie 2019 ihre Trennung bekannt gaben. Doch seit wenigen Wochen scheinen sich die beiden wieder anzunähern. Sie zeigten sich bei den "GQ Men of the Year Awards 2022" zusammen auf dem roten Teppich. Bei den MTV EMAs soll nun sogar ein Kuss zwischen Stormzy und Maya Jama gefallen sein!

Zu den MTV European Music Awards in Düsseldorf erschienen sowohl der Grime-Rapper, als auch die MIJ-Masks-Gründerin. Laut Daily Mail sollen sich die beiden aber erst im VIP-Bereich, wo keine Kameras erlaubt sind, nähergekommen sein: Die neue Love Island UK-Moderatorin und der "Own It"-Interpret sollen Zärtlichkeiten ausgetauscht haben – es soll sogar ein Kuss gefallen sein! Wie ein Insider berichtete, haben die zwei einen ziemlich verliebten Eindruck gemacht.

Ob ihre Fans sich bald über ein Liebes-Comeback freuen dürfen, ist derzeit unklar. Doch eine Sache steht fest: Stormzy ist dem wohl nicht abgeneigt. "Abgesehen davon, dass jemand stirbt, ist das der größte Verlust, den man haben kann", hatte der Rapper im Oktober über seine Trennung von Maya in einem Interview gesagt. Zu diesem Zeitpunkt hatte es so gewirkt, als ob er noch nicht über seine Ex hinweg gewesen sei.

Getty Images Maya Jama bei den MTV EMAs 2022

Getty Images Maya Jama und Stormzy im Oktober 2017 in London

Getty Images Stormzy bei den "GQ Men Of The Year Awards 2022"

