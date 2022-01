Ist das die offizielle Bestätigung? Im Juli 2021 machten Maya Jama (27) und Ben Simmons ihre Beziehung offiziell und teilten ihre gegenseitige Liebe mit der Öffentlichkeit. Und schon vergangenes Weihnachten soll dann der nächste große Schritt gefolgt sein: Der Basketball-Star hat um ihre Hand angehalten! Bislang bestätigten die beiden das jedoch noch nicht, aber nun zeigte die Moderatorin einen Hinweis: Maya wurde mit einem fetten Diamantring gesehen!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man die Turteltauben gemütlich durch Philadelphia schlendern. Die 27-Jährige trägt dabei ein lässiges Outfit aus Hoodie und Sportleggins, und auch ihr Partner ist ebenfalls im sportlichen Look unterwegs. Doch der echte Hingucker befindet sich eindeutig an Mayas Hand: Ein silberner Ring mit einem großen Diamanten, der verdächtig stark nach einem Verlobungsring aussieht!

Die News über die Verlobung der beiden berichtete Anfang des Jahres ein Insider der The Sun. Der Ex von Kendall Jenner (26) soll Maya demnach an Weihnachten den Antrag gemacht haben! "Er hat den Ring selbst ausgesucht und wusste genau, was Maya gefallen würde. Sie hat Ja gesagt und sie sind total aus dem Häuschen" , erklärte die Quelle.

Anzeige

ActionPress Maya Jama, Moderatorin

Anzeige

Getty Images Ben Simmons, Basketball-Profi

Anzeige

Getty Images Maya Jama, britische Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de