Nach Missbrauch: Pamela Anderson wollte Babysitter umbringen

Pamela Anderson (55) wollte sich von ihrer Babysitterin befreien. In ihrer Autobiografie berichtet die ehemalige Baywatch-Darstellerin von einer Babysitterin, die sich mehrfach an ihr vergangen haben soll. Zu der Zeit war die Schauspielerin gerade einmal acht Jahre alt. Dieses Erlebnis zu verarbeiten, sei schwer gewesen – und offenbar war sie zu allem bereit, um sich aus der Situation zu befreien: Pamela versuchte sogar, das Kindermädchen umzubringen.

"Ich habe versucht, sie umzubringen und ihr einen Zuckerstangenstift ins Herz zu stechen. Dann habe ich ihr gesagt, dass ich will, dass sie stirbt. Am nächsten Tag ist sie bei einem Autounfall gestorben", erinnert sich Pamela in der Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte". Das erzählte sie aber erst einmal niemandem, denn sie glaubte, den Tod ihrer Babysitterin heraufbeschworen zu haben. "Ich war mir sicher, dass ich es getan hatte, dass ich ihr den Tod wünschte und sie starb", meint die 55-Jährige. Aber erst durch den Unfall des Kindermädchens habe die Belästigung aufgehört, denn ihre Eltern seien immer davon überzeugt gewesen, einen guten Babysitter zu haben.

Als Kind habe Pamela versucht, auszublenden, was passierte. "Wenn diese traumatischen Augenblicke entraten, verließ ich einfach meinen Körper, schwebte davon und schuf meine eigene kleine Welt", erklärt sie ihre Bewältigungsstrategie. Sie sei sich sicher, dass diese Tortur etwa drei oder vier Jahre lang ging.

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, 2018

Anzeige

Netflix Pamela Anderson in ihrer Netflix-Doku "Pamela: Eine Liebesgeschichte"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de