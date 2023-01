"Schämte mich": Pamela Anderson packt über Vergangenheit aus

Sie musste viel ertragen! Pamela Anderson (55) ist vor allem durch ihr Mitwirken in Baywatch oder "Barb Wire" bekannt und gilt als das Sexsymbol der 90er. Wer deshalb denkt, die Schauspielerin habe es einfach im Leben gehabt, der täuscht sich aber gewaltig. Die Playboy-Ikone erfuhr mehrmals körperlichen Missbrauch und haderte sehr mit sich selbst. Jetzt packt Pamela über die dunklen Zeiten in ihrem Leben aus!

Als junges Kind habe Pamela früh das Vertrauen in Erwachsene verloren, weil sie belästigt wurde. In ihrer neuen Autobiografie "Love, Pamela" schreibt die 55-Jährige: "Da war eine Babysitterin, die mich jeden Tag sexuell ausnutzte. Sie zwang mich, komische Spielchen auf ihrem Körper zu spielen." Zudem meint sie: "Ich schämte mich sehr." Wenige Jahre später habe sich erneut jemand – in dem Fall ein Mann – an ihr vergriffen.

"Ich dachte nie, dass ich schön sei", erklärt der "Baywatch"-Star, denn die Erfahrungen hätten sehr an ihrem Selbstbewusstsein genagt. Jetzt scheint sich Pamela aber sicher: "Ich hätte mein Erwachsenenleben nicht ohne die Stärke überleben können, die ich von früh an erlernte." Mit 17 Jahren zog die Blondine aus ihrem Elternhaus aus – dann dauerte es nicht lange, bis sie erstmalig das Playboy-Cover zierte.

Getty Images Pamela Anderson im September 2017

Getty Images Pamela Anderson, 2000

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen

