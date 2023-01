Nach Trennung: Wen umarmt Harry Styles denn hier so innig?

Hat Harry Styles (28) etwa eine neue Flamme? Der Sänger war die vergangenen zwei Jahre mit Schauspielerin Olivia Wilde (38) liiert. Nachdem sie sich am Set ihres gemeinsamen Films "Don't Worry Darling" kennen- und lieben gelernt hatten, schienen sie ein echtes Traumpaar zu sein. Doch die Liebe zerbrach. Aber nun hat der ehemalige One Direction-Star die Trennung vielleicht überwunden: Harry umarmte jetzt eine Frau öffentlich und sehr innig.

Wie Daily Mail berichtete, wurde Harry vergangenen Freitag zusammen mit einer brünetten Schönheit in London erwischt. Die Fotos zeigen die beiden vor dem Chiltern Firehouse, einem umgebauten Restaurant. Dabei umarmte der Musiker seine Begleitung zum Abschied innig. Harry hielt sich hinter einer Sonnenbrille und einer dicken Jacke versteckt. Wer ihm genau beim Essen Gesellschaft geleistet hat, ist nicht klar. Allerdings soll es sich laut Spekulationen um die Eventmanagerin Sofia Krunic handeln.

Wie es scheint, könnte Harry das Liebes-Aus mit Olivia überwunden haben. Zumindest hieß es vor einigen Tagen, dass die Trennung für die Regisseurin wesentlich härter sei als für den "Sign Of The Times"-Interpreten. "Olivia und Harry haben sich sehr geliebt und hatten eine tolle Zeit zusammen, es war also eine große Umstellung für sie", verriet ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Demnach sei die 38-Jährige noch immer sehr verletzt.

Getty Images Harry Styles beim Toronto Film Festival im September 2022

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin

