Olivia Wilde ist nach Liebes-Aus verletzter als Harry Styles

Olivia Wilde (38) und Harry Styles (28) sollen sich angeblich getrennt haben! Vor ein paar Wochen vermeldeten mehrere Insider, dass die US-amerikanische Schauspielerin und der britische Musiker einvernehmlich eine Beziehungspause einlegen. Doch auch wenn die "Dr. House"-Darstellerin und der "As It Was"-Sänger offenbar beide für die Trennung waren, kommen wohl nicht beide gleich gut damit klar: Vor allem Olivia soll an dem Liebes-Aus zu knabbern haben...

Ein Insider berichtete jetzt gegenüber Entertainment Tonight, dass Olivia nach der Trennung von Harry "immer noch ziemlich verletzt" sei. "Olivia und Harry haben sich sehr geliebt und hatten eine tolle Zeit zusammen, es war also eine große Umstellung für sie", erklärte der Informant. Im Moment versuche die Filmemacherin, sich etwas abzulenken und ihre Energie in ihre Kinder und ihre Familie zu stecken.

Anders als Olivia soll Harry über das Liebes-Aus bereits so gut wie hinweg sein. "Harry macht sein eigenes Ding und konzentriert sich auf seine Arbeit und seine Freunde", betonte der Insider und fügte hinzu: "Er ist nicht allzu traurig über die Trennung." Bislang äußerten sich jedoch weder Harry noch Olivia zu ihren Gefühlen nach dem Beziehungsende.

Getty Images Olivia Wilde im November 2022

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

Getty Images Harry Styles bei der "My Policeman"-Premiere in Los Angeles im November 2022

