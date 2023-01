Zu schwach für den Dschungel? Lucas verweigert Nachtwache

Lucas Cordalis (55) sorgt erstmals für Trubel im Dschungelcamp! Der Schlagerstar sitzt aktuell im australischen Urwald und kämpft um den Titel. In den vergangenen Tagen hatte der Mann von Daniela Katzenberger (36) jedoch nicht besonders viel von seinem Können gezeigt: Er war nur wenig zu sehen gewesen. Das ändert sich nun langsam, aber sicher: Lucas verärgert seine Mitcamper jetzt – denn er schwänzt einfach die Nachtwache!

Auch in der zehnten Nacht in den TV-Tropen mussten die Camper am Feuer Wache halten. Das übernahm zunächst Djamila Rowe (55). Nach einigen Stunden wollte sie von Lucas abgelöst werden – doch der Musiker marschierte schnurstracks zu seinem Bett und legte sich wieder hin! Als die Trash-Ikone ihn am nächsten Morgen auf die Verweigerung ansprach, erklärte der Sohn von Costa Cordalis (✝75) simpel: "Ich konnte nicht. Ich war nicht stark genug!"

Die Fans waren von der urplötzlichen Schwäche des sonst so starken 55-Jährigen überrascht. "Lucas lässt nicht nur andere abwaschen, er lässt auch andere die Nachtwache machen. Er war einfach zu schwach. Wollte er Dschungelkönig werden? Nee, oder?", stichelte ein User auf Twitter. Andere Nutzer forderten sogar, Lucas nach dieser Nummer aus dem Camp zu wählen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL+ Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe, Dschungelcampkandidatin

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

