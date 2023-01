Droht Dschungelcamp-Aus? Cecilia Asoro macht sich Sorgen

Cecilia Asoro hat Bedenken. Die Reality-TV-Darstellerin ist eine der Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. In der Show geriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin zunächst sehr mit Tessa Bergmeier (33) aneinander, was auch einigen Zuschauern bitter aufstieß. Doch in einer Dschungelprüfung konnte das Model beweisen, was es drauf hat. In der elften Folge mussten Cecilia und Jana Pallaske (43) ums Weiterkommen jedoch zittern. Jetzt gab Cecilia zu, dass sie das total verunsichert!

In der heutigen Folge spricht Cecilia RTL zufolge mit Gigi Birofio (23) über ihre Unsicherheit. Die Moderatoren Sonja Zietlow (54) und Jan Köppen (39) gaben der 26-Jährigen am Montagabend ein "Vielleicht", als es um ihr Weiterkommen im Dschungelcamp ging. "Heute war schon knapp, das war heftig. Man weiß nie, was abgeht", zeigt sich die TV-Bekanntheit irritiert. Das Wort "vielleicht" möchte sie nie wieder hören.

"Unter fünf will ich schon kommen!", gab sich auch Gigi kampfbereit. Der ehemalige Ex on the Beach-Star räumte ebenfalls ein, dass ihn die Verkündung der Entscheidungen von Sonja und Jan total verunsichere. Sein Herz fange an zu rasen, wenn die Moderatoren nicht zu Beginn sagen, dass er eine Runde weiter ist, meinte er.

