Ewiger Zoff bei Tessa und Cecilia: Dschungelcamper genervt

Droht der Streit zwischen Tessa Bergmeier (33) und Cecilia Asoro etwa zu eskalieren? Aktuell nehmen die beiden Frauen an der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel teil. Dort sorgten das Model und das Reality-TV-Sternchen schon für den ein oder anderen Zickenkrieg. Versöhnung scheint allerdings nicht in Sicht zu sein: Als Tessa das Gespräch mit Cecilia sucht, eskalierte die Situation erneut – sehr zum Unmut der anderen Dschungelcamp-Bewohner!

Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Cecilia um ein klärendes Gespräch gebeten hatte, antwortete diese: "Du bist komplett ausgerastet, hast mir vorgeworfen, ich bin aggressiv. [...] Das, was gestern passiert ist? Dafür entschuldige ich mich 0,0 Prozent." Doch nachdem Tessa weiterhin darauf beharrt hatte, dass Cecilia ihr gegenüber aggressiv war, eskalierte die Situation erneut. Markus Mörl (63) kann es nicht nachvollziehen: "Eigentlich wollte ich heute Morgen mal auf der Toilette ein paar Minuten der Stille verbringen. Tessa und Cecilia waren schon wieder im Clinch – gleiches Thema wie gestern."

"[Der Streit] war lauter als die Vögel und es war lauter als die Frösche abends", reagierte daraufhin Mitcamperin Djamila Rowe (55) genervt. "Genau aus dem Grund mache ich drei Kreuze, wenn ich das Land wieder verlasse", entgegnete Claudia Effenberg (57). Djamila suchte daraufhin das Gespräch mit der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin: "Das muss heute gelöst werden. [...] Das geht nicht." Cecilia will sich auf ein weiteres Gespräch einlassen, betonte aber, dass sie "weiterhin ihren Standpunkt vertreten" wird.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Tessa Bergmeier in der Dschungelcamp-Staffel 2023

Anzeige

RTL Djamila Rowe und Claudia Effenberg in Dschungelcamp-Staffel 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro beim Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de