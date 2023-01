"Glücklich": Alyssa Scott teilt süße Aufnahmen mit Baby Halo

Alyssa Scott scheint aktuell im Babyglück zu schweben. Im vergangenen Oktober hatte die Influencerin die freudige Nachricht mit den Fans geteilt, dass sie nach dem Verlust ihres Sohnes Zen wieder schwanger ist. Wenig später war dann auch bekannt geworden, dass Nick Cannon (42) der Kindsvater ist. Vergangenen Monat durften die beiden dann ihr zweites gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen: ein kleines Mädchen, dem sie den Namen Halo gaben. Nun teilt Alyssa einige Aufnahmen mit ihrem kleinen Schatz.

In ihrer Instagram-Story gibt die 29-Jährige nun einige Einblicke in ihren Mama-Alltag. Neben Bildern und Videos, auf denen nur die kleine Maus zu sehen ist, postet die dunkelhaarige Beauty auch einige gemeinsame Aufnahmen des Duos. In einem Clip trägt Alyssa ihr Baby auf dem Arm und schaukelt es liebevoll, während Halo in einem anderen Video auf ihrem Schoß liegt und die Mama verträumt zur Seite schaut. Ihre Beiträge kommentiert sie mit Worten wie "Den Vögeln zuhören und etwas frische Luft schnappen" oder an anderer Stelle "Glückliche Mama, glückliche Halo".

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Beauty ihre Fans mit einem kleinen Update nach der Schwangerschaft erfreut. Nur kurz nach der Entbindung hatte Alyssa ihren After-Baby-Body in einem eng anliegenden Kleid stolz zur Schau gestellt. "Ich warte hier nur, dass Halo aufwacht", hatte sie unter dem Clip gescherzt.

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scotts Tochter Halo im Januar 2023

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott und ihre Tochter Halo im Januar 2023

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Influencerin

