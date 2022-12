Es geht weiter: Nick Cannons zwölftes Kind ist auf der Welt!

Nick Cannon (42) darf sich ab sofort zwölffacher Vater nennen! Der Moderator liebt es offenbar, Kinder in die Welt zu setzen. Erst im September durfte er mit Brittany Bell (35) ein neues Kind auf der Welt begrüßen – im November folgte dann schon das nächste: Abby De La Rosa und er bekamen den kleinen Zeppelin. Doch damit nicht genug: Jetzt hat Nicks zwölftes Kind das Licht der Welt erblickt!

Gemeinsam mit Alyssa Scott durfte er sich am 14. Dezember über ein Mädchen freuen. In einem emotionalen Video auf Instagram verkündete das Model nun die Geburt: "Ich werde mich an den Klang von Nicks Stimme erinnern, als er sagte: 'Es ist ein Mädchen', und daran, wie der Blick von allem, was wir durchgemacht haben, über sein Gesicht flog. Ich werde mich daran erinnern, wie sie bei ihrem ersten Atemzug schrie und wie ihr Herz gegen meines schlug. Mein süßes Mädchen, ich habe meine Überraschung bekommen!" Dabei verrieten Alyssa und Nick auch den Namen der Kleinen: Halo Marie Cannon.

Mit Alyssa bekam Nick bereits 2021 ein Kind – doch ihr Sohn Zen verstarb nur fünf Monate nach der Geburt. Beide machten danach eine schlimme Zeit durch, derer sie nun bei der Geburt ihrer Tochter gedachten. "Zen ist in jedem Atemzug, den ich mache. Ich weiß, dass sein Geist an diesem Morgen bei uns im Raum war. Ich weiß, dass er auf uns herabschaut. Er zeigt mir jeden Tag Zeichen. Ich werde diese Erinnerung für immer festhalten", schrieb Alyssa in ihrem Post.

Instagram / hiabbydelarosa Nick Cannon und Abby De La Rosa mit ihren Kids im Dezember 2022

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon und Alyssa Scott im November 2022

Twitter / NickCannonShow Nick Cannon, Alyssa Scott und Baby Zen

