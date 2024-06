Dritter Geburtstag: Nick Cannon zollt Sohn Zen (†) Tribut

Ein schwerer Tag für Nick Cannon (43) und seine Ex Alyssa Scott: Am 23. Juni wäre ihr verstorbener Sohn Zen drei Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass teilt der Schauspieler rührende Worte auf Instagram. "Heute ist der Tag, an dem wir das Leben meines kleinen Sohnes Zen Scott Cannon feiern – ein wahrer Engel, deshalb ist jeder 23. Juni ein harter Tag", schreibt der US-Amerikaner zu einem Schwarz-Weiß-Foto von seinem Spross und sich. Abschließend fügt er hinzu: "Aber das Ziel ist immer zu versuchen, den Schmerz in etwas Sinnvolles zu verwandeln. Ich liebe dich, Zen. Dein Licht wird für immer leuchten, mein Sohn."

Zusammen mit seiner Ex-Partnerin feierte Nick den dritten Geburtstag ihres gemeinsamen verstorbenen Sohnes mit einer kleinen Party. Am Eingang war dort ein Aufsteller mit Fotos von Zen zu sehen, wie Alyssa in ihrer Instagram-Story zeigte. "Zens Licht feiern", stand auf dem Plakat mit Fotos des Kleinen. Für die Unterstützung und Liebe, die Nick und Alyssa an diesem Tag erfahren durften, bedankte sich der 43-Jährige anschließend: "Ich bin wirklich dankbar für alle, die gekommen sind und unseren wunderschönen Engel Zen Scott Cannon gefeiert haben."

Bei dem kleinen Zen war kurz nach der Geburt ein Hirntumor gefunden worden. Nur drei Monate nach der Diagnose – rund fünf Monate nach der Entbindung – ist der kleine Junge verstorben. Damals hatten sich Nick und Alyssa gegen eine aggressive Chemotherapie für ihren Sohnemann entschieden. Die Behandlung hätte ihm so stark geschadet, dass er für immer im Krankenhaus hätte bleiben müssen. "Von diesem Zeitpunkt an sagten mir die Ärzte, dass mein Kind im besten Fall drei oder vier Jahre alt werden könnte. Ich dachte sofort an seine Lebensqualität", erklärte Nick bei "The Checkup with Dr. David Agus".

Instagram / itsalyssaemm Zen Scott, Sohn von Alyssa Scott und Nick Cannon

Getty Images Nick Cannon im Juni 2024

