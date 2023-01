Wenige Wochen nach Geburt: Alyssa Scott zeigt flachen Bauch

Sie präsentiert ihren After-Baby-Body! Alyssa Scott könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Die Sängerin und Nick Cannon (42) haben Mitte Dezember eine kleine Tochter namens Halo auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem teilt die Netz-Persönlichkeit auch nur allzu gerne niedliche Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Doch jetzt ging es um ihren Körper nach der Geburt: Alyssas Bauch ist schon jetzt total flach!

In ihrer Instagram-Story postete die Beauty ein Video, in dem sie bis über beide Ohren strahlt und glücklich tanzt. Neben ihrem breiten Grinsen fällt aber vor allem eins auf: Knapp vier Wochen nach der Geburt ihrer Tochter ist Alyssa bereits wieder total schlank – und offenbar auch fit! Zu dem Clip schrieb sie: "Ich warte hier nur, dass Halo aufwacht." So vertreibt sich das Model also die Zeit, wenn ihr Wunder schläft.

Wie die kleine Halo vor sich hinschlummert, hat Alyssa ebenfalls stolz präsentiert. In einem putzigen Strampler mit Vögelchen-Print befindet sich Alyssas Baby im Land der Träume. Anscheinend kann die 29-Jährige auch nicht genug von ihrem Nachwuchs kriegen und hält immer wieder die Kamera auf ihr Kind.

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott im November 2022

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon und Alyssa Scott im November 2022

Anzeige

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de