"Zens Licht": Hier ehrt Nick Cannon sein verstorbenes Baby!

Er findet liebevolle Worte! Nick Cannon (43) ist Vater von zwölf Kindern – und musste sich im Dezember 2021 von seinem Sohn Zen verabschieden. Da der Kleine damals an den Folgen eines aggressiven Hirntumors starb, wurde er nur fünf Monate alt. Und dass sein Sprössling in seinem Herzen bleibt, beweist der fürsorgliche Papa jetzt: Nick widmet seinem verstorbenen Baby Zen ein rührendes Video!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der Ex von Mariah Carey (54) eine Aufnahme, die die Mutter des Kindes, Alyssa Scott, ihn und das gemeinsame Töchterchen Halo am Strand zeigt. "Zens Licht und seine Gegenwart leuchten über die kleine Miss Halo und Mami und Daddy!", schreibt Nick zu dem Video, in dem helle Sonnenstrahlen in die Kamera scheinen. Er merkt an: "Was für ein schöner Tag, der uns alle daran erinnert, dass es eine höhere Macht gibt, [...] die uns bei schwierigen Herausforderungen weitermachen lässt!"

Und für den Clip bekommt der Comedian positives Feedback auf der Plattform. "Mister Nick, dein Gesichtsausdruck ist wunderschön, wenn du von deinen Babys umgeben bist!", merkt ein Fan an und ein weiterer äußert sich: "Er mag viele Kinder haben, aber er ist immer da, wenn es um sie geht. Nick kann vielleicht nicht überall gleichzeitig sein, aber er nimmt alle wichtigen Momente wahr!"

Instagram / itsalyssaemm Alyssa Scott mit ihrem Sohn Zen

Instagram / nickcannon Nick Cannon am zweiten Geburtstag seines Sohnes Zen, Juni 2023

Instagram / itsalyssaemm Nick Cannon und Alyssa Scott

