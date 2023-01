Lustiges Foto: Matthew McConaugheys Tochter ist jetzt 13!

Das Bild wird in Erinnerung bleiben! Matthew McConaughey (53) und Camila Alves McConaughey (40) gehen seit 2006 gemeinsam durchs Leben. Den Schauspieler und die Designerin verbindet aber noch viel mehr als ihre Liebe zueinander: Sie sind Eltern von drei Kindern – Levi (14), Vida (13) und Livingston (10). Camila und Matthews Tochter feierte nun ihren 13. Geburtstag, wo sich der Freund der Familie Woody Harrelson (61) mit aufs Bild schmuggelte.

Die Mama postete auf Instagram stolz ein Bild von Vida, die nun ihr 13. Lebensjahr beginnt. Die Aufnahme zeigt, wie das Mädchen in einem weißen kurzen T-Shirt mit einer Blumenkrone und -kette vor ihrer bunten Geburtstagstorte steht. Neben ihr gibt Schauspieler Woody einen lustigen Anblick ab: Er starrt die Torte mit einem gierigen Blick an. "Onkel Woody fragt sich wohl, ob der Kuchen vegan ist oder nicht!", witzelte Camila, bevor sie dann emotional wurde: "Wie geht das, Leute? Die Zeit vergeht... 13! Du bist mein Sonnenschein, Vida."

Vor über einem Jahr durfte Matthews Tochter noch mehr als ihren Geburtstag feiern: Sie hatte eine kleine Rolle in einem Film gesprochen. "Vida hat ein paar Zeilen in 'Sing 2'. Sie spielt ein Ferkel, das in Schokolade eintaucht und sagt: 'Das ist der beste Tag meines Lebens'", hatte der Vater stolz in der Tonight Show von Jimmy Fallon (48) verraten.

Anzeige

Getty Images Camila Alves McConaughey und Matthew McConaughey 2021

Anzeige

Instagram / camilamcconaughey Matthew McConaugheys Tochter Vida und Woody Harrelson

Anzeige

Getty Images Matthew McConaughey mit seiner Tochter Vida im Oktober 2014

Anzeige

Wie findet ihr das Bild von Vida und Woody? Ich finde das total witzig! Ich finde es langweilig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de